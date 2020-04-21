"Яндекс"и Mail.ru Group вошли в список системообразующих организаций

В целом перечень включает 79 организаций. Помимо компаний ИТ-сектора, это операторы связи, СМИ, книжные издательства и другие.

При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.