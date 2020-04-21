Минпросвещения рассказало о порядке проведения ГИА и ЕГЭ

"Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9. Данные изменения относятся к экзаменам в 9 классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.