Минпросвещения рассказало о порядке проведения ГИА и ЕГЭ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пункты приема государственной итоговой аттестации в девятых классах в этом году планируется организовать на базе тех же школ, в которых учились сдающие, но Единого госэкзамена это изменение не коснется, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9. Данные изменения относятся к экзаменам в 9 классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.
В соответствии с новым проектом расписания ГИА, основной период для выпускников девятых классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
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