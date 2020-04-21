Наценки на товары перед промо-акциями легко проследить, заявил депутат

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Норма прибыли производителей и торговых сетей в РФ сейчас должна быть разумной и не спекулятивной, наценки на товары, особенно перед проведением промо-акций легко проследить, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Ряд российских объединений производителей продуктов ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями для сохранения стабильной работы бизнеса в текущих условиях. В частности, объединения предложили обязать торговые сети ввести мораторий на штрафы за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов, а также на проведение промо-акций.
"Я все это понимаю, чтобы цена была повыше на ту группу товаров, на которую делали скидку. Но это тонкий вопрос, тем более, как будто, скидки большие кто-то делает. Надо в комплексе все рассматривать, чтобы вся рентабельность и доходность была в пределах нормы, с учетом обстановки, которая сейчас есть. ... Должны зарабатывать и производители, и переработчики, и транспортники, и торговые сети, но норма прибыли должна быть разумной, и она не должна быть спекулятивной, особенно в это время. Этого нельзя допустить", - считает Плотников.
Он обратил внимание, что наценки легко проследить, сравнив по накладной цену, по которой производитель продал свою продукцию, с тем, сколько эта продукция стоит на полке.
"Сразу видно, кто пытается заработать какие-то проценты, какие-то дивиденды. Если будут перекосы и перегибы, то государство вынуждено будет вмешаться, и особенно, если это продукты первой необходимости, продовольственной группы. И это будет оправдано", - считает депутат.
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