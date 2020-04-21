Наценки на товары перед промо-акциями легко проследить, заявил депутат

"Я все это понимаю, чтобы цена была повыше на ту группу товаров, на которую делали скидку. Но это тонкий вопрос, тем более, как будто, скидки большие кто-то делает. Надо в комплексе все рассматривать, чтобы вся рентабельность и доходность была в пределах нормы, с учетом обстановки, которая сейчас есть. ... Должны зарабатывать и производители, и переработчики, и транспортники, и торговые сети, но норма прибыли должна быть разумной, и она не должна быть спекулятивной, особенно в это время. Этого нельзя допустить", - считает Плотников.