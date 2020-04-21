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2020-04-21T16:27
https://ria.ru/20200421/1570360911.html
Наценки на товары перед промо-акциями легко проследить, заявил депутат
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569183445_0:274:3072:2002_1036x0_80_0_0_cecb03423059c3599ed1cf6d25365e2c.jpg
РИА Новости

Наценки на товары перед промо-акциями легко проследить, заявил депутат

16:27 21.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Норма прибыли производителей и торговых сетей в РФ сейчас должна быть разумной и не спекулятивной, наценки на товары, особенно перед проведением промо-акций легко проследить, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Ряд российских объединений производителей продуктов ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями для сохранения стабильной работы бизнеса в текущих условиях. В частности, объединения предложили обязать торговые сети ввести мораторий на штрафы за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов, а также на проведение промо-акций.
"Я все это понимаю, чтобы цена была повыше на ту группу товаров, на которую делали скидку. Но это тонкий вопрос, тем более, как будто, скидки большие кто-то делает. Надо в комплексе все рассматривать, чтобы вся рентабельность и доходность была в пределах нормы, с учетом обстановки, которая сейчас есть. ... Должны зарабатывать и производители, и переработчики, и транспортники, и торговые сети, но норма прибыли должна быть разумной, и она не должна быть спекулятивной, особенно в это время. Этого нельзя допустить", - считает Плотников.
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Он обратил внимание, что наценки легко проследить, сравнив по накладной цену, по которой производитель продал свою продукцию, с тем, сколько эта продукция стоит на полке.
"Сразу видно, кто пытается заработать какие-то проценты, какие-то дивиденды. Если будут перекосы и перегибы, то государство вынуждено будет вмешаться, и особенно, если это продукты первой необходимости, продовольственной группы. И это будет оправдано", - считает депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФВладимир ПлотниковЭкономика
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