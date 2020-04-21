Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

МИНСК, 21 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко во вторник посетил с рабочим визитом одно из предприятий в Могилевской области, где у президента поинтересовались, каким источникам лучше доверять людям "в условиях нескончаемого потока самой разной информации… ведь граждане волнуются за ситуацию в стране, поэтому хотят знать правду".
"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов (в Telegram – ред.), которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" (треплются – ред.) в сторону Беларуси, - за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо - достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно", - заявил Лукашенко.
По его словам, белорусская сторона не будет гнаться за подобной "желтизной". "Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас", - добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что не белорусская сторона "породила этот психоз или коронавирус", республику этим вирусом "наградили". По словам президента, это свидетельствует о том, что современный мир насколько глобализирован и взаимосвязан, что сегодня "уже не спрячешься нигде".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В понедельник Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрировано 6,264 тысячи случаев COVID-19, в том числе умер 51 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф