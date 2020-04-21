Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов (в Telegram – ред.), которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" (треплются – ред.) в сторону Беларуси, - за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо - достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно", - заявил Лукашенко.