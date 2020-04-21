В Ленинградской области выявили случаи заболевания корью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Случаи заболевания корью от непривитых жителей выявлены в Тосненском районе Ленинградской области, госпитализированы 13 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Тосненском районе Роспотребнадзором по Ленинградской области выявлены случаи заболевания корью. Источником стали непривитые жители района", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на 21 апреля общее количество заболевших составило 16 человек, из них десять детей и шесть взрослых. Госпитализированы в стационар 13 заболевших.
"Все имевшие контакт с больными, а также не болевшие корью ранее, без ограничения по возрасту прививаются в первые 72 часа с момента выявления больного. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение в течение 21 дня", - говорится в сообщении.
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