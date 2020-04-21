Случаи публикаций в СМИ о проблемах со здоровьем и смертях лидеров КНДР

21 апреля 2020 года южнокорейское издание Daily NK сообщило со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что лидер КНДР Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. По словам источника, лидер КНДР восстанавливается на своей даче в районе гор Мехянсан в 100 километрах к северо-востоку от Пхеньяна. 12 апреля в расположенную неподалеку специализированную больницу для высшего руководства КНДР были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник. Однако после проведения необходимых процедур состояние лидера начало улучшаться, и большую часть медиков отпустили домой 19 апреля. Сейчас врачи лишь наблюдают за процессом восстановления председателя Госсовета, отмечает издание. По словам источника, лидер КНДР с августа 2019 года уже чувствовал себе плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, и после ряда подъемов на гору Пэктусан его состояние ухудшилось.
Также 21 апреля 2020 года агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщило, что новости о том, что у председателя Госсовета КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.
В 2014 году северокорейский лидер Ким Чен Ын в течение 40 дней с начала сентября не появлялся на публике. В международных и южнокорейских СМИ постоянно появлялась различная информация о проблемах с ногой у северокорейского лидера, вызванных, по одним данным, избыточным весом Ким Чен Ына, а по другим – травмой.
В середине октября газета "Нодон Синмун", освещая посещение лидером КНДР жилого микрорайона для ученых, разметила фотографию Ким Чен Ына, на которой видно, что он ходит, опираясь на трость. После этого в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что ему была сделана операция по удалению кисты из лодыжки, и лидер КНДР проходит реабилитацию. 5 ноября Ким Чен Ын впервые появился на публике без трости.
В ночь на 11 февраля 2012 года пользователи американского сервиса микроблогов Twitter и его китайского аналога Sina Weibo активно распространяли слухи якобы об убийстве нового лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно информации, получившей "вирусное" распространение на сайтах микроблогов, покушение на Ким Чен Ына якобы произошло в посольстве Северной Кореи в Пекине рано утром 11 февраля по местному времени, а его убийцы были застрелены телохранителями. Считается, что изначально слухи о смерти Ким Чен Ына появились на китайском сервисе Weibo. Популярные американские издания – Reuters, Forbes, Huffington Post, Gawker – поддержали тему, однако, по мнению журналистов, эта информация была слухами.
С середины 2008 года состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ира (1941-2011) широко обсуждалось в СМИ в связи с тем, что северокорейский лидер долго не появлялся на публике. В мировых СМИ ходили слухи не только о болезни, но даже о его смерти.
14 августа южнокорейское агентство Йонхап сообщало, что у Ким Чен Ира случился инсульт, вызвавший частичный паралич и нарушение функций речи. Спекуляции о тяжелом состоянии северокорейского лидера усилились после того, как Ким Чен Ир не появился на военном параде по случаю 60-летия КНДР в Пхеньяне 9 сентября.
Новую волну слухов подхлестнула распространенная южнокорейскими СМИ информация о том, что Ким Чен Ир не приехал на похороны одного из самых высокопоставленных политических деятелей КНДР Пак Сон Чхоля, хотя ранее присутствовал на церемониях похорон чиновников, занимающих более низкие посты. После этого северокорейские СМИ публиковали фотографии Ким Чен Ира на различных общественных мероприятиях. Однако, по мнению некоторых специалистов, снимки были сделаны за несколько месяцев до появления информации о болезни лидера КНДР. В декабре 2008 года разведывательные службы Южной Кореи и США заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ир восстановился после предполагаемого инсульта. Официального подтверждения того, что лидер КНДР перенес инсульт, не было.
В июле 2009 года агентство Reuters со ссылкой на южнокорейскую телерадиовещательную компанию YTN сообщило, что врачи диагностировали у лидера КНДР рак поджелудочной железы.
По данным YTN, этот диагноз был поставлен в 2008 году, когда в СМИ появились и сообщения о перенесенном северокорейским руководителем инсульте.
В сентябре 2010 года в СМИ вновь сообщили о проблемах со здоровьем Ким Чен Ира.
17 декабря 2011 года лидер КНДР скончался. Причиной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира стал сердечный приступ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости