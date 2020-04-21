В Казахстане могут продлить режим ЧП из-за коронавируса

АЛМА-АТА, 21 апр - РИА Новости. Действие режима чрезвычайного положения и карантинные меры, введенные в Действие режима чрезвычайного положения и карантинные меры, введенные в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции , могут продлить и после апреля, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.

Алма-Ате и Шымкенте. В Казахстане подтверждены 1967 случаев коронавируса, из них 19 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане

"Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер", - написал Курмангали в Facebook. По его данным, на следующей неделе президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом.

Пресс-секретарь также рассказал о графике работы главы государства в период ЧП. "Резко увеличилось количество поступающей оперативной и аналитической информации, требуются незамедлительные меры реагирования. Текущая работа проходит в обновленном формате. Сегодня большинство совещаний и встреч проходит с использованием видеосвязи. Главной темой в повестке дня, конечно, остается борьба с коронавирусом", - отметил он.

По словам Курмангали, глава государства также обращает внимание на то, что, помимо антикризисного менеджмента, необходимо помнить о стратегическом планировании.

"Президент уже заявил, что многие программы и концепции нуждаются в обновлении. Резкое падение цен на нефть подтвердило, что нужны реформы в экономике и финансовом секторе, реальная индустриализация и цифровизация. Большие изменения ожидают сферы здравоохранения и образования. Глава государства требует выработки стратегических решений, отвечающих новым реалиям", - добавил пресс-секретарь.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.