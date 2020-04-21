ФНПР заменит первомайские шествия на интернет-акцию

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) решила провести первомайские акции не в виде митингов и шествий, а в формате единой интернет-акции, рассказал РИА Новости заместитель председателя федерации Александр Шершуков.
"Во-первых, в связи с тем, что остается сложной эпидемиологическая обстановка, и в большинстве регионов (действуют - ред.) ограничения на массовые мероприятия очные, было принято решение провести первомайские акции не в форме митингов и шествий... а в следующих вариантах: во-первых, это провести единую интерактивную интернет-акцию профсоюзов ", - рассказал он.
Шершуков уточнил, что члены профсоюза разместят в интернете фото и видео, поддерживающие лозунги, которые выдвигают профсоюзы. Также будет проведено голосование за первомайскую резолюцию. На предприятиях, которые продолжают работу, такие голосования могут пройти очно.
Председателю ФНПР Михаилу Шмакову предлагается выступить первого мая в формате видео-селектора с регионами, где он обратится к членам профсоюзов и трудящимся России, уточнил Шершуков. Также состоит профсоюзная перекличка, на которой выступят представители регионов.