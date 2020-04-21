ФНПР заменит первомайские шествия на интернет-акцию

"Во-первых, в связи с тем, что остается сложной эпидемиологическая обстановка, и в большинстве регионов (действуют - ред.) ограничения на массовые мероприятия очные, было принято решение провести первомайские акции не в форме митингов и шествий... а в следующих вариантах: во-первых, это провести единую интерактивную интернет-акцию профсоюзов ", - рассказал он.