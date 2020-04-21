Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T18:02
https://ria.ru/20200421/1570358287.html
Врачи рассказали о "жестокости" COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1036x0_80_0_0_274e896be701bfbc8c7a9e4448c5c133.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о "жестокости" COVID-19

16:13 21.04.2020 (обновлено: 18:02 21.04.2020)
46748
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врачи в беседе с изданием Science рассказали, как коронавирусная инфекция поражает "почти все в организме".
Кардиолог Харлан Крумхольц пояснил, что последствия этой болезни — катастрофические.
"Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", — отметил он.
Издание напомнило, что вирус, попадая в организм, берет контроль над клеточными механизмами, с помощью которых воспроизводит свои копии.
У человека может повыситься температура, возникнуть кашель, боль в горле, а также ломота в теле. Далее вирус попадает в трахею и поражает легкие.
Медицинское оборудование
21 апреля, 11:51Распространение нового коронавируса
Пятилетняя девочка умерла от редкого осложнения COVID-19
Как показывали вскрытия, легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами, а также остатками разрушенных клеток. К этому может привести слишком сильная реакция иммунной системы — цитокиновая буря, во время которой идут воспалительные процессы, а иммунные клетки атакуют здоровые ткани.

"На самом деле заболеваемость и смертность от этой болезни наверняка вызваны несоразмерной воспалительной реакцией на вирус", — рассказал пульмонолог Джейми Гарфилд.

Однако, как подчеркивает издание, не все ученые считают эту версию обоснованной.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Кроме того, у человека могут пострадать сердце и кровеносные сосуды. Как именно коронавирус атакует их, пока остается загадкой.
Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Бенхуда Бикдели, работающий в Медицинском центре Колумбийского университета, рассказал, что по мере изучения становится ясно, что тромбы в крови существенно влияют на тяжесть заболевания и смертность от COVID-19. При этом он подчеркнул, что у многих пациентов повышается содержание D-димера — маркера тромбообразования.
Коронавирусная инфекция может привести к сужению кровеносных сосудов: издание напомнило о пациентах, у которых появилась ишемия тканей пальцев — это результат сокращения кровотока.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
18 апреля, 12:28Распространение нового коронавируса
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса
Пульмонолог и реаниматолог Джозеф Левитт, в свою очередь, напомнил о теории, согласно которой вирус влияет на биологию сосудов.
"Поэтому мы наблюдаем такое низкое содержание кислорода", — отметил он.
По его словам, если COVID-19 поражает кровеносные сосуды, это объясняет, почему у пациентов с уже поврежденными сосудами риск тяжело заболеть выше.
Стационар
21 апреля, 09:08Распространение нового коронавируса
Названо одно из осложнений, вызываемое коронавирусом
Пульмонолог и реаниматолог Нилам Мангалмурти, со своей стороны, отметила, как ее удивило то, что среди пациентов в отделениях интенсивной терапии мало астматиков и людей с другими респираторными заболеваниям.

"Нас удивляет то, что факторы риска относятся к сосудам: диабет, ожирение, возраст, гипертония", — указала она.

Крумхольц добавил, что врачи до сих пор не понимают, почему у некоторых болезнь проходит тяжело, а у кого-то быстро, а также почему от нее "так трудно оправиться".
По словам невролога Дженнифер Фронтера, в ее больнице пять-десять процентов заразившихся коронавирусной инфекцией обследуют неврологи. Она подчеркнула, что это наверняка "серьезная недооценка" числа людей, у которых пострадал мозг, в особенности из-за того, что многие были подключены к аппарату ИВЛ.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Она также напомнила, что у некоторых больных была кратковременная потеря сознания и инсульты. Кроме того, у части пациентов были энцефалит головного мозга и судорожные припадки с "симпатической бурей".
Кроме того, издание напомнило, что до половины пациентов могут страдать диареей. При этом, как отметил редактор "Американского журнала гастроэнтерологии" Дуглас Корли, не всех страдающих от этого недуга вместе с температурой проверяют на коронавирус.
Как отмечает издание, пройдут годы исследований, прежде чем удастся составить объективную картину.
ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
861568525
Распространение нового коронавирусаОжирениеВ миреКоронавирус COVID-19легкиеВОЗКолумбийский университетСША
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
07:40Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
Лента новостейМолния