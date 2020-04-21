Врачи рассказали о "жестокости" COVID-19

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врачи в беседе с изданием Врачи в беседе с изданием Science рассказали, как коронавирусная инфекция поражает "почти все в организме".

Кардиолог Харлан Крумхольц пояснил, что последствия этой болезни — катастрофические.

"Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", — отметил он.

Издание напомнило, что вирус, попадая в организм, берет контроль над клеточными механизмами, с помощью которых воспроизводит свои копии.

У человека может повыситься температура, возникнуть кашель, боль в горле, а также ломота в теле. Далее вирус попадает в трахею и поражает легкие

Как показывали вскрытия, легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами, а также остатками разрушенных клеток. К этому может привести слишком сильная реакция иммунной системы — цитокиновая буря, во время которой идут воспалительные процессы, а иммунные клетки атакуют здоровые ткани.

"На самом деле заболеваемость и смертность от этой болезни наверняка вызваны несоразмерной воспалительной реакцией на вирус", — рассказал пульмонолог Джейми Гарфилд.

Однако, как подчеркивает издание, не все ученые считают эту версию обоснованной.

Кроме того, у человека могут пострадать сердце и кровеносные сосуды. Как именно коронавирус атакует их, пока остается загадкой.

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Бенхуда Бикдели, работающий в Медицинском центре Колумбийского университета , рассказал, что по мере изучения становится ясно, что тромбы в крови существенно влияют на тяжесть заболевания и смертность от COVID-19. При этом он подчеркнул, что у многих пациентов повышается содержание D-димера — маркера тромбообразования.

Коронавирусная инфекция может привести к сужению кровеносных сосудов: издание напомнило о пациентах, у которых появилась ишемия тканей пальцев — это результат сокращения кровотока.

Пульмонолог и реаниматолог Джозеф Левитт, в свою очередь, напомнил о теории, согласно которой вирус влияет на биологию сосудов.

"Поэтому мы наблюдаем такое низкое содержание кислорода", — отметил он.

По его словам, если COVID-19 поражает кровеносные сосуды, это объясняет, почему у пациентов с уже поврежденными сосудами риск тяжело заболеть выше.

Пульмонолог и реаниматолог Нилам Мангалмурти, со своей стороны, отметила, как ее удивило то, что среди пациентов в отделениях интенсивной терапии мало астматиков и людей с другими респираторными заболеваниям.

"Нас удивляет то, что факторы риска относятся к сосудам: диабет, ожирение, возраст, гипертония", — указала она.

Крумхольц добавил, что врачи до сих пор не понимают, почему у некоторых болезнь проходит тяжело, а у кого-то быстро, а также почему от нее "так трудно оправиться".

По словам невролога Дженнифер Фронтера, в ее больнице пять-десять процентов заразившихся коронавирусной инфекцией обследуют неврологи. Она подчеркнула, что это наверняка "серьезная недооценка" числа людей, у которых пострадал мозг , в особенности из-за того, что многие были подключены к аппарату ИВЛ.

Она также напомнила, что у некоторых больных была кратковременная потеря сознания и инсульты. Кроме того, у части пациентов были энцефалит головного мозга и судорожные припадки с "симпатической бурей".

Кроме того, издание напомнило, что до половины пациентов могут страдать диареей. При этом, как отметил редактор "Американского журнала гастроэнтерологии" Дуглас Корли, не всех страдающих от этого недуга вместе с температурой проверяют на коронавирус.

Как отмечает издание, пройдут годы исследований, прежде чем удастся составить объективную картину.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф