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Культура
2020-04-21T15:44
https://ria.ru/20200421/1570357761.html
Объявлен длинный список премии "Большая книга"
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РИА Новости

Объявлен длинный список премии "Большая книга"

15:44 21.04.2020
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© Владимир АстапковичКниги финалистов национальной литературной премии "Большая книга" в демонстрационном зале ГУМа
Книги финалистов национальной литературной премии Большая книга в демонстрационном зале ГУМа
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Произведения Михаила Елизарова, Дины Рубиной, Захара Прилепина, Сергея Белякова, Евгения Чижова вошли в длинный список литературной премии "Большая книга", полный список огласил на пресс-конференции во вторник глава совета экспертов Михаил Бутов.
"Этот сезон в некотором роде рекордсмен по отсутствию "паровозов", то есть таких писателей, про которых мы абсолютно точно знаем, что они всегда были отличными писателями, они признанные мастера и умеют делать свое дело. В этом году много, не то что неожиданного, но нет уж "генералов", про которых мы знаем много заранее, это почетные люди с большим количеством регалий за плечами, но их не так много. Как обычно, есть писатели, чьи имена достаточно известны, есть те, про которых я, например, знаю очень мало. Таких, чтоб совсем неизвестных, неуверен, чтоб это был дебют", - рассказал Бутов.
Он добавил, что в этом сезоне было заметно доминирование больших издательств, которые активно работают, "издают интересные тексты". "Это означает, что они что-то ищут, у них есть инициатива, они сами что-то предлагают авторам, и эта картина не может не радовать", - добавил эксперт.
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По его словам, в этом году в длинный список вошли тридцать девять позиций: Сергей Беляков "Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой", Алексей Винокуров "Темные вершины", Михаил Елизаров "Земля", Шамиль Идиатуллин "Бывшая Ленина", Кирилл Кобрин "Поднебесный экспресс", Захар Прилепин "Есенин. Обещая встречу впереди", Георгий Панкратов "Российское время", Дина Рубина "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок", Владимир Севриновский "Люди на карте. Россия: от края до крайности", Павел Селуков "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы", Дмитрий Стахов "Крысиный король", Саша Филипенко "Возвращение в Острог", Евгений Чижов "Собиратель рая" и другие.
В состав совета экспертов этого года вошли заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова и другие.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получает 3 миллиона рублей, второе - 1,5 миллиона рублей, третье - 1 миллион рублей. В 2019 году победителями стали коллектив авторов в лице Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", Григорий Служитель за дебютную книгу "Дни Савелия" и Гузель Яхина за роман "Дети мои".
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