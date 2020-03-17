https://ria.ru/20200317/1568753215.html
Поток к мощам Иоанна Крестителя в Петербурге ослаб из-за коронавируса
Поток к мощам Иоанна Крестителя в Петербурге ослаб из-за коронавируса
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T22:53
2020-03-17T22:53
2021-03-15T14:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор шли тысячи прихожан, то во вторник в храме немноголюдно, а вместо запаха ладана разносится стойкий аромат дезинфицирующих средств: борьба с коронавирусом в полном разгаре.Мощи были выставлены в соборе с 10 марта.Туристы и прихожанеПо наблюдению корреспондента РИА Новости, во вторник желающие поклониться мощам проигрывали по численности обычным туристам, которые пришли оценить красоту и величие собора. Тут же проводились экскурсии для групп туристов, а в центре собора был организован подход к ковчегу с частицей мощей Иоанна Предтечи.У иконы Казанской Божьей матери поставили стол с салфетками и дезинфекторами, такой же стол организован около ковчега. Все желающие могли сами протереть защитное стекло святыни, если это не успевал сделать доброволец Санкт-Петербургской митрополии, дежуривший рядом.Туристов в соборе можно определить по медицинской защитной маске на лице и объемным рюкзакам. Среди желающих почтить прибывшую из Иерусалима святыню людей в масках замечено не было.Корреспондент РИА Новости встала в небольшую очередь к святыне. Когда подошла ее очередь, доброволец у ковчега тщательно протер защитное стекло, под которым скрыты мощи. По его словам, сам прихожанин должен решать, опускать ли маску, чтобы поцеловать ковчег.Проверка на крепость верыКак отметила Мария, которая работает в храме добровольцем, собору пришлось усилить санитарные меры и ввести гигиеническую обработку ковчега и икон ради профилактики коронавирусной инфекции."Вчера к ковчегу приложились около тысячи человек. Я не считала специально, но очередь была <…> до дверей собора. Мы обрабатываем все после каждого человека, раньше такого не было. Также решили поставить стол с дезинфекторами для рук", — рассказала РИА Новости Мария.Чуть большая очередь выстроилась к главной иконе собора Казанской Божьей матери. В очереди речь шла о коронавирусе. Большинство прихожан вокруг корреспондента РИА Новости полагали, что коронавирус — это проверка народа на крепость веры и прочность убеждений."Считаю, что правильно митрополия поступила и не стала отменять возможность прикоснуться к мощам Иоанна Крестителя. Мы просим его о здоровье, в такое тревожное время это важно", — рассказала одна прихожанка. Ее мысли разделили и другие верующие.Ранее власти Петербурга рекомендовали воздержаться от целования крестов в храмах из-за коронавируса. При этом вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что вопрос, делать это или нет, остается на усмотрение человека.Городское правительство с 16 марта до 30 апреля ввело запрет на проведение в Петербурге театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, а также от посещения массовых мероприятий.
https://ria.ru/20200317/1568717817.html
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религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости.
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор шли тысячи прихожан, то во вторник в храме немноголюдно, а вместо запаха ладана разносится стойкий аромат дезинфицирующих средств: борьба с коронавирусом
в полном разгаре.
Мощи были выставлены в соборе с 10 марта.
Туристы и прихожане
По наблюдению корреспондента РИА Новости, во вторник желающие поклониться мощам проигрывали по численности обычным туристам, которые пришли оценить красоту и величие собора. Тут же проводились экскурсии для групп туристов, а в центре собора был организован подход к ковчегу с частицей мощей Иоанна Предтечи.
У иконы Казанской Божьей матери поставили стол с салфетками и дезинфекторами, такой же стол организован около ковчега. Все желающие могли сами протереть защитное стекло святыни, если это не успевал сделать доброволец Санкт-Петербургской митрополии, дежуривший рядом.
Туристов в соборе можно определить по медицинской защитной маске на лице и объемным рюкзакам. Среди желающих почтить прибывшую из Иерусалима
святыню людей в масках замечено не было.
Корреспондент РИА Новости встала в небольшую очередь к святыне. Когда подошла ее очередь, доброволец у ковчега тщательно протер защитное стекло, под которым скрыты мощи. По его словам, сам прихожанин должен решать, опускать ли маску, чтобы поцеловать ковчег.
Проверка на крепость веры
Как отметила Мария, которая работает в храме добровольцем, собору пришлось усилить санитарные меры и ввести гигиеническую обработку ковчега и икон ради профилактики коронавирусной инфекции.
"Вчера к ковчегу приложились около тысячи человек. Я не считала специально, но очередь была <…> до дверей собора. Мы обрабатываем все после каждого человека, раньше такого не было. Также решили поставить стол с дезинфекторами для рук", — рассказала РИА Новости Мария.
Чуть большая очередь выстроилась к главной иконе собора Казанской Божьей матери. В очереди речь шла о коронавирусе. Большинство прихожан вокруг корреспондента РИА Новости полагали, что коронавирус — это проверка народа на крепость веры и прочность убеждений.
"Считаю, что правильно митрополия поступила и не стала отменять возможность прикоснуться к мощам Иоанна Крестителя. Мы просим его о здоровье, в такое тревожное время это важно", — рассказала одна прихожанка. Ее мысли разделили и другие верующие.
Ранее власти Петербурга
рекомендовали воздержаться от целования крестов в храмах из-за коронавируса. При этом вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что вопрос, делать это или нет, остается на усмотрение человека.
Городское правительство с 16 марта до 30 апреля ввело запрет на проведение в Петербурге театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, а также от посещения массовых мероприятий.