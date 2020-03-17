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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200317/1568753215.html
Поток к мощам Иоанна Крестителя в Петербурге ослаб из-за коронавируса
Поток к мощам Иоанна Крестителя в Петербурге ослаб из-за коронавируса
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T22:53
2021-03-15T14:21
религия
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор шли тысячи прихожан, то во вторник в храме немноголюдно, а вместо запаха ладана разносится стойкий аромат дезинфицирующих средств: борьба с коронавирусом в полном разгаре.Мощи были выставлены в соборе с 10 марта.Туристы и прихожанеПо наблюдению корреспондента РИА Новости, во вторник желающие поклониться мощам проигрывали по численности обычным туристам, которые пришли оценить красоту и величие собора. Тут же проводились экскурсии для групп туристов, а в центре собора был организован подход к ковчегу с частицей мощей Иоанна Предтечи.У иконы Казанской Божьей матери поставили стол с салфетками и дезинфекторами, такой же стол организован около ковчега. Все желающие могли сами протереть защитное стекло святыни, если это не успевал сделать доброволец Санкт-Петербургской митрополии, дежуривший рядом.Туристов в соборе можно определить по медицинской защитной маске на лице и объемным рюкзакам. Среди желающих почтить прибывшую из Иерусалима святыню людей в масках замечено не было.Корреспондент РИА Новости встала в небольшую очередь к святыне. Когда подошла ее очередь, доброволец у ковчега тщательно протер защитное стекло, под которым скрыты мощи. По его словам, сам прихожанин должен решать, опускать ли маску, чтобы поцеловать ковчег.Проверка на крепость верыКак отметила Мария, которая работает в храме добровольцем, собору пришлось усилить санитарные меры и ввести гигиеническую обработку ковчега и икон ради профилактики коронавирусной инфекции."Вчера к ковчегу приложились около тысячи человек. Я не считала специально, но очередь была &lt;…&gt; до дверей собора. Мы обрабатываем все после каждого человека, раньше такого не было. Также решили поставить стол с дезинфекторами для рук", — рассказала РИА Новости Мария.Чуть большая очередь выстроилась к главной иконе собора Казанской Божьей матери. В очереди речь шла о коронавирусе. Большинство прихожан вокруг корреспондента РИА Новости полагали, что коронавирус — это проверка народа на крепость веры и прочность убеждений."Считаю, что правильно митрополия поступила и не стала отменять возможность прикоснуться к мощам Иоанна Крестителя. Мы просим его о здоровье, в такое тревожное время это важно", — рассказала одна прихожанка. Ее мысли разделили и другие верующие.Ранее власти Петербурга рекомендовали воздержаться от целования крестов в храмах из-за коронавируса. При этом вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что вопрос, делать это или нет, остается на усмотрение человека.Городское правительство с 16 марта до 30 апреля ввело запрет на проведение в Петербурге театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, а также от посещения массовых мероприятий.
https://ria.ru/20200317/1568717817.html
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религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Поток к мощам Иоанна Крестителя в Петербурге ослаб из-за коронавируса

22:53 17.03.2020 (обновлено: 14:21 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Мощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге последний день принимает верующих, которые хотят поклониться мощам Иоанна Крестителя. Если в первые дни в собор шли тысячи прихожан, то во вторник в храме немноголюдно, а вместо запаха ладана разносится стойкий аромат дезинфицирующих средств: борьба с коронавирусом в полном разгаре.
Мощи были выставлены в соборе с 10 марта.

Туристы и прихожане

По наблюдению корреспондента РИА Новости, во вторник желающие поклониться мощам проигрывали по численности обычным туристам, которые пришли оценить красоту и величие собора. Тут же проводились экскурсии для групп туристов, а в центре собора был организован подход к ковчегу с частицей мощей Иоанна Предтечи.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Мощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мощи Иоанна Крестителя, выставленные в Казанском соборе Санкт-Петербурга
У иконы Казанской Божьей матери поставили стол с салфетками и дезинфекторами, такой же стол организован около ковчега. Все желающие могли сами протереть защитное стекло святыни, если это не успевал сделать доброволец Санкт-Петербургской митрополии, дежуривший рядом.
Туристов в соборе можно определить по медицинской защитной маске на лице и объемным рюкзакам. Среди желающих почтить прибывшую из Иерусалима святыню людей в масках замечено не было.
Корреспондент РИА Новости встала в небольшую очередь к святыне. Когда подошла ее очередь, доброволец у ковчега тщательно протер защитное стекло, под которым скрыты мощи. По его словам, сам прихожанин должен решать, опускать ли маску, чтобы поцеловать ковчег.
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
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Проверка на крепость веры

Как отметила Мария, которая работает в храме добровольцем, собору пришлось усилить санитарные меры и ввести гигиеническую обработку ковчега и икон ради профилактики коронавирусной инфекции.
"Вчера к ковчегу приложились около тысячи человек. Я не считала специально, но очередь была <…> до дверей собора. Мы обрабатываем все после каждого человека, раньше такого не было. Также решили поставить стол с дезинфекторами для рук", — рассказала РИА Новости Мария.
Чуть большая очередь выстроилась к главной иконе собора Казанской Божьей матери. В очереди речь шла о коронавирусе. Большинство прихожан вокруг корреспондента РИА Новости полагали, что коронавирус — это проверка народа на крепость веры и прочность убеждений.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие прикладываются к мощам Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Казанском в кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Верующие прикладываются к мощам Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Казанском в кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Верующие прикладываются к мощам Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Казанском в кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
"Считаю, что правильно митрополия поступила и не стала отменять возможность прикоснуться к мощам Иоанна Крестителя. Мы просим его о здоровье, в такое тревожное время это важно", — рассказала одна прихожанка. Ее мысли разделили и другие верующие.
Ранее власти Петербурга рекомендовали воздержаться от целования крестов в храмах из-за коронавируса. При этом вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что вопрос, делать это или нет, остается на усмотрение человека.
Городское правительство с 16 марта до 30 апреля ввело запрет на проведение в Петербурге театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, а также от посещения массовых мероприятий.
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