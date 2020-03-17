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Распространение нового коронавируса
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Помпео обвинил Иран в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в распространении дезинформации о новом коронавирусе. РИА Новости, 17.03.2020
2020-06-27T13:00
хосейн салами
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РИА Новости
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353
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хосейн салами, коронавирус covid-19, майк помпео, коронавирусы, иран, сша, в мире

Помпео обвинил Иран в дезинформации о коронавирусе

21:14 17.03.2020 (обновлено: 13:00 27.06.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в распространении дезинформации о новом коронавирусе.
При этом Помпео вопреки рекомендациям ВОЗ несколько раз назвал коронавирус "уханьским" по имени города Ухань в Китае, хотя число жертв вируса за пределами Китая уже превысило число жертв в КНР.
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"Хочу привлечь внимание к кампании дезинформации, которую ведет иранский режим относительно происхождения уханьского вируса. Вместо того, чтобы сосредоточиться на потребностях иранского народа и принять искренне предложенную помощь, иранские лидеры на протяжении недель лгут относительно уханьского вируса", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.
По его словам, таким образом иранские лидеры пытаются избежать ответственности за "крайне некомпетентную деятельность" правительства по борьбе с вирусом.
Помпео повторил, что США готовы помогать Ирану в борьбе против коронавируса и разрешать медицинские закупки для Ирана, которые не нарушают многочисленные американские санкции.
Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами утверждал, что новый тип коронавируса может быть биологическим оружием США.
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С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксированы более 16,1 тысячи случаев заражения вирусом, из которых 988 - со смертельным исходом. Более 5,3 тысячи человек выздоровели. Среди жертв коронавируса были ряд высокопоставленных чиновников и депутаты парламента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
7613544
Распространение нового коронавирусаХосейн СаламиКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКоронавирусыИранСШАВ мире
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