https://ria.ru/20200317/1568752344.html

В Саудовской Аравии ввели запрет на коллективные молитвы в мечетях

В Саудовской Аравии ввели запрет на коллективные молитвы в мечетях

Саудовская Аравия, где находятся священные для мусульман места, во вторник объявила о временном запрете на совершение пятничных и других коллективных... РИА Новости, 15.03.2021

2020-03-17T21:05

2020-03-17T21:05

2021-03-15T14:21

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ДОХА, 17 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия, где находятся священные для мусульман места, во вторник объявила о временном запрете на совершение пятничных и других коллективных молитвенных служб в мечетях, за исключением служб в двух главных мечетях в Мекке и Медине, говорится в заявлении Совета верховных богословов (улемов) королевства, размещенном в социальной сети Twitter."Совет верховных богословов на экстренном совещании в Эр-Рияде, которое касалось последствий распространения коронавируса, учитывая медицинские исследования, подтверждающие наличие опасности в скорости его распространения и множестве смертельных случаев, а также принимая во внимание, что собрания людей являются основной причиной распространения вируса, считает законным приостановить пятничные и коллективные молитвы в мечетях, двери мечетей временно закрываются, достаточно призывов муэдзинов на молитву", - отмечается в решении богословов.Ранее запреты на коллективное отправление молитв в мечетях ввели власти многих других арабских мусульманских стран, в частности, ОАЭ, Кувейта и Омана.На прошлой неделе управление призвало тех, кто находится на домашнем карантине из-за подозрений в заражении, избегать участия в пятничных молитвенных собраниях.Во вторник вечером минздрав Саудовской Аравии сообщил о регистрации 38 новых случаев заболевания на территории королевства, число больных превысило 170 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

https://ria.ru/20200317/1568717817.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире