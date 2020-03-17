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Почему антибиотики не убивают коронавирус
Почему антибиотики не убивают коронавирус - РИА Новости, 26.10.2021
Почему антибиотики не убивают коронавирус
Многие знают, что при пневмонии — наиболее распространенном и тяжелом заболевании дыхательной системы — обычно назначают антибиотики. Главное осложнение... РИА Новости, 26.10.2021
2020-03-17T17:43
2021-10-26T20:31
наука
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
воз
здоровье
иван коновалов
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Многие знают, что при пневмонии — наиболее распространенном и тяжелом заболевании дыхательной системы — обычно назначают антибиотики. Главное осложнение коронавирусной инфекции COVID-19 — пневмония. Но антибиотики не помогут. Эксперты объяснили почему.Антибиотики, или, как их еще называют, противомикробные препараты, подавляют патогенные микроорганизмы — бактерии или грибки. А вирусы — это не организмы, они живут внутри клеток человека."Против вирусов, в том числе коронавируса, антибиотики бесполезны. Они помогают только при бактериальных инфекциях", — подчеркивает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Пневмонию часто вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разделе "Наиболее часто задаваемые вопросы" об этом сказано четко: "Антибиотики действуют только против бактерий. Для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако, если вы госпитализированы с COVID-19, вам могут их назначить, поскольку не исключена бактериальная коинфекция"."На сам вирус антибиотики никак не действуют, их прием скорее приведет к побочным эффектам, — подтверждает в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, инфекционист Иван Коновалов. — Это касается самолечения. Но если мы говорим о тяжелых формах заболевания коронавирусом в стационаре, то без антибиотиков не обойтись, поскольку вирус, по сути, создает некий "плацдарм" для поражения легких бактериями и грибками".К сожалению, специальные препараты для борьбы с коронавирусом еще не разработали."На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет, — отмечается на сайте ВОЗ. — Некоторые методы находятся в стадии изучения, и им предстоят клинические испытания".
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российский медицинский университет имени н. и. пирогова, воз, здоровье, иван коновалов, коронавирус covid-19
17:43 17.03.2020 (обновлено: 20:31 26.10.2021)
 

Почему антибиотики не убивают коронавирус

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Многие знают, что при пневмонии — наиболее распространенном и тяжелом заболевании дыхательной системы — обычно назначают антибиотики. Главное осложнение коронавирусной инфекции COVID-19 — пневмония. Но антибиотики не помогут. Эксперты объяснили почему.
Антибиотики, или, как их еще называют, противомикробные препараты, подавляют патогенные микроорганизмы — бактерии или грибки. А вирусы — это не организмы, они живут внутри клеток человека.
"Против вирусов, в том числе коронавируса, антибиотики бесполезны. Они помогают только при бактериальных инфекциях", — подчеркивает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Пневмонию часто вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.
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На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разделе "Наиболее часто задаваемые вопросы" об этом сказано четко: "Антибиотики действуют только против бактерий. Для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако, если вы госпитализированы с COVID-19, вам могут их назначить, поскольку не исключена бактериальная коинфекция".
"На сам вирус антибиотики никак не действуют, их прием скорее приведет к побочным эффектам, — подтверждает в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, инфекционист Иван Коновалов. — Это касается самолечения. Но если мы говорим о тяжелых формах заболевания коронавирусом в стационаре, то без антибиотиков не обойтись, поскольку вирус, по сути, создает некий "плацдарм" для поражения легких бактериями и грибками".
К сожалению, специальные препараты для борьбы с коронавирусом еще не разработали.
"На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет, — отмечается на сайте ВОЗ. — Некоторые методы находятся в стадии изучения, и им предстоят клинические испытания".
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