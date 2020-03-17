В РПЦ назвали полное закрытие храмов из-за коронавируса немыслимым

"Посыпались сообщения, вопросы: как же так? почему такие решения? Что касается обычных правил гигиены, то они никогда никому не мешали. Что касается менее привычных и, прямо скажем, исключительных в истории православия, то посмотрите, что делается в Италии, Франции, других странах, где храмы закрывают, люди лишаются утешения в богослужении. Для нас это немыслимо", - написал в своем Telegram-канале замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).