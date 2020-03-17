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Религия и мировоззрение
2020-05-07T12:57
https://ria.ru/20200317/1568729712.html
В РПЦ назвали полное закрытие храмов из-за коронавируса немыслимым
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687874_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_b09edfa128caa2b52b0d4d0f1fa526aa.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали полное закрытие храмов из-за коронавируса немыслимым

14:55 17.03.2020 (обновлено: 12:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Московской патриархии назвали немыслимым для России полное закрытие храмов и прекращение богослужений, как это уже сделано в ряде стран Европы, и вместе с тем призвали верующих "настроиться на максимально строгие меры" в отношении профилактики распространения коронавируса.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции в храмах - ужесточение санитарных правил вводится на время совершения богослужений и церковных таинств.
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"Посыпались сообщения, вопросы: как же так? почему такие решения? Что касается обычных правил гигиены, то они никогда никому не мешали. Что касается менее привычных и, прямо скажем, исключительных в истории православия, то посмотрите, что делается в Италии, Франции, других странах, где храмы закрывают, люди лишаются утешения в богослужении. Для нас это немыслимо", - написал в своем Telegram-канале замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Именно поэтому, добавил он, "важно настроиться на максимально, насколько это возможно без попрания нашего предания, строгие меры".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Конечно! Вне церкви же Бог не слышит и хотелки не исполняет как джин. Надо только через церковь отправлять и вход ещё платным сделать, чтоб уж точно дошло послание!
17 марта, 14:58
True Story
1610012
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