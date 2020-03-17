В РПЦ назвали полное закрытие храмов из-за коронавируса немыслимым

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Московской патриархии назвали немыслимым для России полное закрытие храмов и прекращение богослужений, как это уже сделано в ряде стран Европы, и вместе с тем призвали верующих "настроиться на максимально строгие меры" в отношении профилактики распространения коронавируса.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции в храмах - ужесточение санитарных правил вводится на время совершения богослужений и церковных таинств.
"Посыпались сообщения, вопросы: как же так? почему такие решения? Что касается обычных правил гигиены, то они никогда никому не мешали. Что касается менее привычных и, прямо скажем, исключительных в истории православия, то посмотрите, что делается в Италии, Франции, других странах, где храмы закрывают, люди лишаются утешения в богослужении. Для нас это немыслимо", - написал в своем Telegram-канале замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Именно поэтому, добавил он, "важно настроиться на максимально, насколько это возможно без попрания нашего предания, строгие меры".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.