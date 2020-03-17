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В ГД призвали запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса
В ГД призвали запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса следует полностью запретить массовые мероприятия, в том числе религиозные, считает депутат Госдумы Олег Шеин... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T14:33
2020-03-17T14:33
2021-03-15T14:21
религия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
справедливая россия
госдума рф
олег шеин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В связи с угрозой распространения коронавируса следует полностью запретить массовые мероприятия, в том числе религиозные, считает депутат Госдумы Олег Шеин ("Справедливая Россия")."Запрещаются массовые мероприятия. Но столь же очевидно, что эти мероприятия должны касаться и частных, и общественных мероприятий, будь то банкетные залы, будь то вещи, касающиеся спорта, культуры, в том числе и конфессиональные вещи", - сказал Шеин, выступая на пленарном заседании во вторник.В качестве примера он привел случай в Корее, где женщина, находящаяся на карантине, ушла молиться в церковь и в результате заразила более 100 человек.Общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее, по последним официальным данным выросло до 8320 человек, количество погибших превысило 80 человек. Более 5 тысяч среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, общество