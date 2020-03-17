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Распространение коронавируса
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В Казахстане отменили пятничные молитвы в мечетях из-за коронавируса
В Казахстане отменили пятничные молитвы в мечетях из-за коронавируса
Проведение пятничных молитв временно приостанавливается в казахстанских мечетях из-за введения в стране чрезвычайного положения и рисков распространения... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T08:45
2021-03-15T14:21
религия
распространение коронавируса
казахстан
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Проведение пятничных молитв временно приостанавливается в казахстанских мечетях из-за введения в стране чрезвычайного положения и рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).В Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса."В связи с введением в стране чрезвычайного положения, а также с повышенным риском распространения вируса, в мечетях временно не будут проводится пятничные молитвы. Каждый человек вместо пятничного намаза в мечети будет читать полуденный намаз в своем доме", - говорится в сообщении на сайте ДУМК.Согласно сообщению, мечети не закроются, для призыва к молитве будет звучать пятикратный азан (призыв к молитве), однако мусульмане не будут совершать пятикратный намаз в мечети.По данным управления, временно приостанавливаются поминальные обеды, которые проводятся в столовых, находящихся при мечетях. Кроме того, ДУМК рекомендует проводить погребальные молитвы в кругу близких родственников.
https://ria.ru/20200316/1568673607.html
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религия, казахстан

В Казахстане отменили пятничные молитвы в мечетях из-за коронавируса

08:45 17.03.2020 (обновлено: 14:21 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМечеть Хазрет Султан в Нур-Султане
Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Проведение пятничных молитв временно приостанавливается в казахстанских мечетях из-за введения в стране чрезвычайного положения и рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
В Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса.
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"В связи с введением в стране чрезвычайного положения, а также с повышенным риском распространения вируса, в мечетях временно не будут проводится пятничные молитвы. Каждый человек вместо пятничного намаза в мечети будет читать полуденный намаз в своем доме", - говорится в сообщении на сайте ДУМК.
Согласно сообщению, мечети не закроются, для призыва к молитве будет звучать пятикратный азан (призыв к молитве), однако мусульмане не будут совершать пятикратный намаз в мечети.
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По данным управления, временно приостанавливаются поминальные обеды, которые проводятся в столовых, находящихся при мечетях. Кроме того, ДУМК рекомендует проводить погребальные молитвы в кругу близких родственников.
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