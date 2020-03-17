Суд в США прекратил дело против "Конкорда"

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Суд в Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании " Конкорд Менеджмент ", следует из решения суда.

"Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика "Конкорд", - говорится в постановлении.

Помимо "Конкорд Менеджмент" обвинение снято с аффилированной с ним компании "Конкорд Кетеринг". Обвинение заключалось в "сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов".

Ранее прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не поможет привлечь "Конкорд" к реальной ответственности.

При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.

"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.