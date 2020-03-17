Суд в США прекратил дело против "Конкорда"

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
"Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика "Конкорд", - говорится в постановлении.
Помимо "Конкорд Менеджмент" обвинение снято с аффилированной с ним компании "Конкорд Кетеринг". Обвинение заключалось в "сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов".
Ранее прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не поможет привлечь "Конкорд" к реальной ответственности.
8 октября 2019, 19:11Адвокаты "Конкорд менеджмент" потребовали от суда снять обвинение в сговоре
При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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