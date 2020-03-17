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Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
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РИА Новости

Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

05:07 17.03.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.
Поводом к нему стало обращение компании "Изовол Агро", которая пожаловалась, что "после введения НДС для сферы цветоводства в России в 2019 году конкурентоспособность отрасли резко упала с учетом традиционных ценовых преимуществ зарубежных производителей, а также конкуренции со стороны Республики Беларусь".
"Заявитель ходатайствует о рассмотрении возможности снижения НДС в отрасли до 10% с целью поддержки отечественного производства цветов. В этой связи буду признателен за направление в адрес уполномоченного позиции Минфина РФ по вопросу возможного снижения НДС для цветоводов", - пишет Титов.
С 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость со ставкой 20%.
В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просила Максима Орешкина, который тогда занимал пост главы Минэкономразвития, поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) ранее предложила сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%.
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РоссияБорис ТитовАнтон СилуановЭкономика
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