Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.

Поводом к нему стало обращение компании "Изовол Агро", которая пожаловалась, что "после введения НДС для сферы цветоводства в России в 2019 году конкурентоспособность отрасли резко упала с учетом традиционных ценовых преимуществ зарубежных производителей, а также конкуренции со стороны Республики Беларусь".

"Заявитель ходатайствует о рассмотрении возможности снижения НДС в отрасли до 10% с целью поддержки отечественного производства цветов. В этой связи буду признателен за направление в адрес уполномоченного позиции Минфина РФ по вопросу возможного снижения НДС для цветоводов", - пишет Титов.

С 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость со ставкой 20%.