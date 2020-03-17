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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:38+0300
https://ria.ru/20200317/1568704126.html
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320

04:38 17.03.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 84 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 264 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8320 человек, погиб уже 81, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 75 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. Город Тэгу и три города в провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия.
По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), из числа новых случаев 32 обнаружены в городе Тэгу, 12 в Сеуле, еще 31 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 81, за прошедшие сутки из больниц выписаны 264 человека, общее число выздоровевших выросло до 1401. Анализы еще 17 291 человека в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 265, в Тэгу - 6098 человек, 1169 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 262 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 107 случаев. Более 5 тысяч (60,8%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи. Всего же с коллективными заражениями в стране связано 80,7% случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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