Ученый: первый космонавт должен высадиться на южном полюсе Луны

"Вероятно, что ближайшая окрестность южного полюса станет местом расположения лунных баз. Возможно, что именно туда отправится первая пилотируемая экспедиция. Оттуда начнется изучение, освоение и использование лунных ресурсов, причем не только для того, чтобы их доставлять на Землю, но также для того, чтобы из лунного вещества создавать элементы лунной инфраструктуры", - сказал он на заседании Совета РАН по космосу.