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2020-03-17T03:41+0300
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Ученый: первый космонавт должен высадиться на южном полюсе Луны
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РИА Новости

Ученый: первый космонавт должен высадиться на южном полюсе Луны

03:41 17.03.2020
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© Фото : ESO/Y. BeletskyСнимок Луны
Снимок Луны
© Фото : ESO/Y. Beletsky
Снимок Луны. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Южный полюс Луны является наиболее подходящим местом для высадки российских космонавтов, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
"Вероятно, что ближайшая окрестность южного полюса станет местом расположения лунных баз. Возможно, что именно туда отправится первая пилотируемая экспедиция. Оттуда начнется изучение, освоение и использование лунных ресурсов, причем не только для того, чтобы их доставлять на Землю, но также для того, чтобы из лунного вещества создавать элементы лунной инфраструктуры", - сказал он на заседании Совета РАН по космосу.
Ранее сообщалось, что Россия в 2029 году планирует облет Луны, а в 2030-м – первую высадку российских космонавтов на ее поверхность. Для этого ведется разработка пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") и сверхтяжелой ракеты "Енисей".
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Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
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Хочу стать космонавтомРоссияЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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