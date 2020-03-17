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РИА Наука
2020-03-17T03:06+0300
https://ria.ru/20200317/1568703129.html
Россия и Европа продолжают готовиться к миссии на Марс
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РИА Новости

Россия и Европа продолжают готовиться к миссии на Марс

03:06 17.03.2020
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© NASAМарс
Марс
© NASA
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Европа продолжают интенсивную подготовку космического аппарата "ЭкзоМарс" к предстоящему запуску, несмотря на перенос старта с 2020 года на 2022-й, рассказал заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов на заседании Совета РАН по космосу.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что запуск станции отложен с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за пандемии нового коронавируса.
"Работа в последний год шла в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, и она сейчас продолжается без снижения темпов, потому что есть работы, которые нужно перед переходом к следующей стадии работы с аппаратом завершить. В течение трех-четырех месяцев нужно завершить все операции", - сказал Хайлов.
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По его словам, с этой недели начнутся организационные совещания, на которых вместе с европейскими коллегами Роскосмос и РАН сформируют график работ на оставшийся период.
"Расслабляться некогда. На 2022 год мы должны выйти с гарантированным 100-процентным подтверждением всех приборов, бортовых систем и элементов миссии. Надо пройти весь цикл испытаний. Это очень дорогостоящий проект. Более миллиарда евро, по сути, изделие стоит, поэтому гарантия успеха миссии должна быть близка к 100%", - отметил он.
При этом Хайлов назвал уникальным уровень сотрудничества с Европой: "Такого уровня сотрудничества с таким переплетением европейских и российских технологий у нас никогда не было".
"Да, у нас были европейские приборы, которые устанавливались на российские аппараты, у нас есть примеры, когда отечественные приборы устанавливаются на зарубежные космические аппараты. А здесь создается интегрированный аппарат, где все системы переплетены друг с другом", - отметил топ-менеджер.
В свою очередь научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый пошутил, что в переносе миссии есть положительный момент: "Главное - коронавирус мы на Марс не привезем".
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