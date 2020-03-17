В штате Кентукки отложил праймериз на месяц

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Штат Кентукки на востоке США отложил праймериз с 19 мая на 23 июня из-за коронавируса, сообщил госсекретарь штата Майкл Адамс.
"Перенос праймериз был непростым решением, но республиканец-госсекретарь и губернатор-демократ в этом согласились", - написал Адамс в Twitter.
По его словам, власти надеются, что перенос даст возможность "нормальных" выборов, если же нет - то даст возможность подготовиться к необходимым изменениям.
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