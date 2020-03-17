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2020-03-17T02:45+0300
https://ria.ru/20200317/1568702920.html
В штате Кентукки отложил праймериз на месяц
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/10/1556231025_0:38:3170:1822_1036x0_80_0_0_5d5712facb36431c4acedc1f987c51d8.jpg
РИА Новости

В штате Кентукки отложил праймериз на месяц

02:45 17.03.2020
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© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкФлажки США
Флажки США
© РИА Новости / Вера Монахова
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Флажки США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Штат Кентукки на востоке США отложил праймериз с 19 мая на 23 июня из-за коронавируса, сообщил госсекретарь штата Майкл Адамс.
"Перенос праймериз был непростым решением, но республиканец-госсекретарь и губернатор-демократ в этом согласились", - написал Адамс в Twitter.
По его словам, власти надеются, что перенос даст возможность "нормальных" выборов, если же нет - то даст возможность подготовиться к необходимым изменениям.
Ранее праймериз были отложены в Луизиане и Джорджии. Губернатор Огайо Майк Деуайн предложил отложить праймериз, запланированные в штате на вторник, 17 марта, но суд его не поддержал. Во вторник голосование должно пройти в Аризоне, Флориде, Огайо и Иллинойсе.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КентуккиСШАВ мире
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