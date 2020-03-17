Дипломаты изучают вопрос эвакуации порядка 60 россиян из Перу

"На данном этапе проводим работу по установлению контакта со всеми российскими туристами, находящимися на территории Республики Перу. На настоящее время установлено, что общее количество российских граждан, пребывающих в Перу с туристическими целями, составляет порядка 60 человек, при этом лишь 20 из них находятся в столице, в то время как большая часть - в разных городах страны", - сказал Султанов.