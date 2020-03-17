Дипломаты изучают вопрос эвакуации порядка 60 россиян из Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости. Порядка 60 российских туристов находятся в Перу, где растет число заболевших коронавирусом, изучается вопрос об их эвакуации, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Перу Данис Султанов.
На сегодняшний момент количество заболевших в Перу, по информации местного министерства здравоохранения, достигло 86 человек. 15 марта объявлено о введении в стране режима чрезвычайной ситуации - всеобщего карантина, в рамках которого ограничивается передвижение. С 16 марта перекрыто внутреннее и внешнее транспортное пассажирское сообщение. Грузовые перевозки под ограничение не подпадают.
"На данном этапе проводим работу по установлению контакта со всеми российскими туристами, находящимися на территории Республики Перу. На настоящее время установлено, что общее количество российских граждан, пребывающих в Перу с туристическими целями, составляет порядка 60 человек, при этом лишь 20 из них находятся в столице, в то время как большая часть - в разных городах страны", - сказал Султанов.
"Оказываем необходимое содействие, регулярно актуализируем информацию о новых мерах, в том числе, по возможности, политике авиакомпаний. Вопрос о возможной эвакуации изучается", - добавил он.
На данный момент случаев заболевания среди россиян в Перу не зафиксировано.
Посольство России функционирует в нормальном режиме при соблюдении мер, введённых правительством Перу, круглосуточно работает экстренная связь с посольством.
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