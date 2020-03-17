Вайнштейна отправили обратно в тюрьму после госпитализации

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна вернули в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (город Нью-Йорк) из больницы на Манхэттене, куда он был госпитализирован через несколько часов после приговора, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя продюсера.
Верховный суд штата Нью-Йорк на прошлой неделе приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. На прошлой неделе телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя Вайнштейна, что через несколько часов после приговора продюсера госпитализировали из-за болей в груди.
По данным Variety, за неделю до вынесения приговора Вайнштейн перенес ангиопластику.
"Известно, что у него слабое сердце... Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал, что лучше отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. У него проблемы с сердцем и серьезные проблемы со здоровьем, и они хотели убедиться, что он в порядке", - отметил представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.
Представитель продюсера подчеркнул, что госпитализация Вайнштейна не была связана со вспышкой коронавируса. "Не это (опасения по поводу коронавируса - ред.) было проблемой, проблема была связана с сердцем", - уточнил он.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.