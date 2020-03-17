Вайнштейна отправили обратно в тюрьму после госпитализации

"Известно, что у него слабое сердце... Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал, что лучше отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. У него проблемы с сердцем и серьезные проблемы со здоровьем, и они хотели убедиться, что он в порядке", - отметил представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.