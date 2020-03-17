Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса

МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Президент Президент Сальвадора Найиб Буккеле заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса

"ВПП аэропорта Сальвадора закрыта для пассажирских самолетов до нового распоряжения. Самолеты, находящиеся по пути (сюда - ред.), должны изменить маршрут", - написал Буккеле в Twitter.

Президент добавил, что располагает информацией о нахождении на борту рейса авиакомпании Avianca, следующего из Мексики, 12 пассажиров с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19.

"Самолет не сможет попасть в нашу страну", - подчеркнул президент.

Буккеле в следующих сообщениях в Twitter обвинил власти Мексики в безответственном отношении к угрозе коронавируса и риске здоровьем людей, находящихся на борту самолета.

Авиакомпания Avianca также в Twitter сообщила президенту Буккеле об отмене рейса из Мехико . "Пассажиры рейса не поднимались на борт и были должным образом проинформированы", - сообщили представители Avianca в Центральной Америке и Карибском регионе.

На прошлой неделе президент страны Найиб Букеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.