Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса

МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Буккеле заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса.
"ВПП аэропорта Сальвадора закрыта для пассажирских самолетов до нового распоряжения. Самолеты, находящиеся по пути (сюда - ред.), должны изменить маршрут", - написал Буккеле в Twitter.
Президент добавил, что располагает информацией о нахождении на борту рейса авиакомпании Avianca, следующего из Мексики, 12 пассажиров с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19.
"Самолет не сможет попасть в нашу страну", - подчеркнул президент.
Буккеле в следующих сообщениях в Twitter обвинил власти Мексики в безответственном отношении к угрозе коронавируса и риске здоровьем людей, находящихся на борту самолета.
Авиакомпания Avianca также в Twitter сообщила президенту Буккеле об отмене рейса из Мехико. "Пассажиры рейса не поднимались на борт и были должным образом проинформированы", - сообщили представители Avianca в Центральной Америке и Карибском регионе.
На прошлой неделе президент страны Найиб Букеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.