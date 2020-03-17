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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T02:04+0300
https://ria.ru/20200317/1568702566.html
Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/26403/99/264039920_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_4cc288004b1ad3f823ceea0f21b357b4.jpg
РИА Новости

Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса

02:04 17.03.2020
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© Flickr / Yiftah LiebermanСальвадор
Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Сальвадор. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Буккеле заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса.

"ВПП аэропорта Сальвадора закрыта для пассажирских самолетов до нового распоряжения. Самолеты, находящиеся по пути (сюда - ред.), должны изменить маршрут", - написал Буккеле в Twitter.

Президент добавил, что располагает информацией о нахождении на борту рейса авиакомпании Avianca, следующего из Мексики, 12 пассажиров с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19.
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"Самолет не сможет попасть в нашу страну", - подчеркнул президент.
Буккеле в следующих сообщениях в Twitter обвинил власти Мексики в безответственном отношении к угрозе коронавируса и риске здоровьем людей, находящихся на борту самолета.
Авиакомпания Avianca также в Twitter сообщила президенту Буккеле об отмене рейса из Мехико. "Пассажиры рейса не поднимались на борт и были должным образом проинформированы", - сообщили представители Avianca в Центральной Америке и Карибском регионе.
На прошлой неделе президент страны Найиб Букеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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