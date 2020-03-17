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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:02+0300
https://ria.ru/20200317/1568702348.html
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1036x0_80_0_0_7cd0ba80fd8061b6a5efdc0a7e2871d9.jpg
РИА Новости

Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19

01:48 17.03.2020 (обновлено: 05:02 17.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
По словам чиновника, которые приводит пресс-служба Пентагона, у министерства в управлении находится лишь 36 госпиталей и в 30-50 раз меньше больничных коек, чем у частных больниц.
В свою очередь, главный хирург Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Фридрикс сказал, что большая часть больничных мест в распоряжении Пентагона рассчитана на "непосредственные военные нужды". При этом, по его словам, некоторые больницы оказывают широкий спектр услуг, например крупный военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Также у министерства есть больницы в отдаленных областях страны, например на Аляске.
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Кроме того, по словам Хоффмана, военные врачи больше годятся для военных задач. "Наши доктора очень хорошо натренированы в травмах и ранах... Кроме того, в наших госпиталях мы имеем дело с намного более молодым контингентом (чем в гражданских клиниках — ред.)", - сказал представитель Пентагона.
Он подтвердил, что у минобороны США есть в распоряжении полевые палаточные госпитали, но и они предназначены прежде всего для лечения раненых в боевых действиях и для гуманитарных операций.
Кроме того, медики есть и в распоряжении Национальной гвардии США и в системе резерва, но они чаще всего совмещают работу на военных с работой в частном секторе.
При этом Хоффман напомнил, что Пентагон помогает минздраву изолировать на карантине людей, у которых подозревают коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Министерство обороны СШАСШАВ мире
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