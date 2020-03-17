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CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
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РИА Новости

CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США

01:39 17.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Биофармацевтическая компания CureVac, штаб-квартира которой находится в немецком Тюбингене, выступила с опровержением появившейся в СМИ информации о том, что американский президент Дональд Трамп якобы пытается переманить работающих в компании ученых в США.
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты. Сообщалось, что Трамп якобы предлагает ученым большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил решительно против получения какой-либо страной эксклюзивного доступа к вакцине против коронавируса.
"CureVac ни до, ни во время, ни после заседания рабочей группы (по борьбе с коронавирусом - ред.), состоявшегося 2 марта в Белом Доме, не получала предложений от правительства США или связанных с ним организаций. CureVac отвергает все утверждения прессы", - сообщила компания в Twitter.
Компания также отметила, что провела телефонный разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по цифровой экономике Марией Габриэль. В свою очередь фон дер Ляйен отметила в Twitter, что Евросоюз еще на раннем этапе поддерживал исследования CureVac и впредь также окажет компании финансовую помощь.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
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