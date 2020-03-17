Зеленский обсудил участие бизнеса в борьбе с коронавирусом на Украине

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране понадобится около 445 миллионов долларов для закупки лекарств и товаров медицинского назначения в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Президент сообщил, что встречался в понедельник с представителями крупного бизнеса для обсуждения их участия в закупке необходимых медтоваров.
"Нам сейчас нужны срочно 500 скорых, это то количество, которого не хватает нашим больницам. Мы говорили про отдельные деньги, я говорил с ними очень откровенно. Я сказала: эта страна вас долгие годы кормила, пришло время помочь стране. Мы с ними говорили, что делаем отдельный фонд. Нам сейчас понадобится на лекарства, на множество разных лечебных средств 12-13 миллиардов гривен (около 445 миллионов долларов). Нам нужна их помощь", - сказал Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
Также, по его словам, страна выделит 10 миллиардов гривен (около 370 миллионов долларов) для доплаты 9 миллионам пенсионеров, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен (около 185 долларов - ред).
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом, один из них летальный.
На внеочередном заседании правительство Украины 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.