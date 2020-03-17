Зеленский обсудил участие бизнеса в борьбе с коронавирусом на Украине

"Нам сейчас нужны срочно 500 скорых, это то количество, которого не хватает нашим больницам. Мы говорили про отдельные деньги, я говорил с ними очень откровенно. Я сказала: эта страна вас долгие годы кормила, пришло время помочь стране. Мы с ними говорили, что делаем отдельный фонд. Нам сейчас понадобится на лекарства, на множество разных лечебных средств 12-13 миллиардов гривен (около 445 миллионов долларов). Нам нужна их помощь", - сказал Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.