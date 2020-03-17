Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, один из них летальный.

Он также посоветовал гражданам общаться больше с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.

Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.