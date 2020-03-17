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2020-03-17T01:10+0300
https://ria.ru/20200317/1568701811.html
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156206/82/1562068292_0:81:867:569_1036x0_80_0_0_ee7a360258103466941edbc999e2b0bd.jpg
РИА Новости

Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом

01:09 17.03.2020 (обновлено: 01:10 17.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, один из них летальный.
"Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом", - заявил Зеленский в понедельник в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
Он также посоветовал гражданам общаться больше с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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