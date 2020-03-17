Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза проведут во вторник видеоконференцию по борьбу с коронавирусом, в ходе которой утвердят ограничения на поездки граждан третьих государств на территорию союза.
В понедельник такое предложение озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о приостановке не вызванных необходимостью поездок иностранцев в ЕС сроком на 30 дней. Позже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границы ЕС и Шенгенского пространства будут закрыты уже с полудня вторника.
Согласно предложению Еврокомиссии, эта мера не коснется дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе, и членов семей европейских граждан. Также ограничения не распространяются на тех, кто помогает бороться с коронавирусом: врачей, медперсонала, исследователей и экспертов.
Предполагается, что решение должно быть одобрено единогласно всеми 27 членами сообщества.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что чем еньше путешествий будет совершаться в страны Евросоюза и из них, тем эффективнее будут усилия по предотвращению распространения коронавируса. В то же время в ЕС хотят снизить огромную нагрузку на систему здравоохранения.
При этом в Евросоюзе объявили о стремлении гарантировать бесперебойную поставку особо необходимых товаров на внутренний европейский рынок, поэтому ограничения также не затронут перевозчиков. Речь идет о товарах первой необходимости - продуктах питания, лекарствах медицинском оборудовании.
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