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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:08+0300
https://ria.ru/20200317/1568701767.html
Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_13885a5397930ae04c24cba3df796a09.jpg
РИА Новости

Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19

01:07 17.03.2020 (обновлено: 01:08 17.03.2020)
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© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза проведут во вторник видеоконференцию по борьбу с коронавирусом, в ходе которой утвердят ограничения на поездки граждан третьих государств на территорию союза.
В понедельник такое предложение озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о приостановке не вызванных необходимостью поездок иностранцев в ЕС сроком на 30 дней. Позже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границы ЕС и Шенгенского пространства будут закрыты уже с полудня вторника.
Согласно предложению Еврокомиссии, эта мера не коснется дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе, и членов семей европейских граждан. Также ограничения не распространяются на тех, кто помогает бороться с коронавирусом: врачей, медперсонала, исследователей и экспертов.
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Предполагается, что решение должно быть одобрено единогласно всеми 27 членами сообщества.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что чем еньше путешествий будет совершаться в страны Евросоюза и из них, тем эффективнее будут усилия по предотвращению распространения коронавируса. В то же время в ЕС хотят снизить огромную нагрузку на систему здравоохранения.
При этом в Евросоюзе объявили о стремлении гарантировать бесперебойную поставку особо необходимых товаров на внутренний европейский рынок, поэтому ограничения также не затронут перевозчиков. Речь идет о товарах первой необходимости - продуктах питания, лекарствах медицинском оборудовании.
Ряд государств ЕС, прежде всего Италия, Франция, Германия и Испания, стали новым эпицентром распространения коронавируса. В понедельник ЕК сообщила, что сразу несколько государств объявили о введение пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для борьбы с распространением вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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