Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19

Фон дер Ляйен подчеркнула, что чем еньше путешествий будет совершаться в страны Евросоюза и из них, тем эффективнее будут усилия по предотвращению распространения коронавируса. В то же время в ЕС хотят снизить огромную нагрузку на систему здравоохранения.