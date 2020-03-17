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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:50+0300
https://ria.ru/20200317/1568701688.html
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/16/1558821610_0:338:3039:2047_1036x0_80_0_0_38e269cec187f2d46d8e36e9fda8db4a.jpg
РИА Новости

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

01:04 17.03.2020 (обновлено: 04:50 17.03.2020)
21727
© РИА Новости / ФалинМетромост через Днепр в Киеве
Метромост через Днепр в Киеве
© РИА Новости / Фалин
Метромост через Днепр в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Ранее принять соответствующие меры кабмину поручил президент Владимир Зеленский.

"Решение правительства для вашей безопасности: с 12.00 (13.00 мск) 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах", - написал Криклий в своем Telegram-канале.

Согласно принятому решению, городские перевозки могут осуществляться до десяти человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. При этом жители могут пользоваться личными машинами без ограничений.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях и запретил массовые мероприятия.
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта.
На внеочередном заседании правительство 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Украины Владимир Зеленский
00:23Распространение нового коронавируса COVID-19
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Владислав КриклийСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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