На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий

Ранее принять соответствующие меры кабмину поручил президент Владимир Зеленский

"Решение правительства для вашей безопасности: с 12.00 (13.00 мск) 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах", - написал Криклий в своем Telegram-канале.

Согласно принятому решению, городские перевозки могут осуществляться до десяти человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. При этом жители могут пользоваться личными машинами без ограничений.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях и запретил массовые мероприятия.

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта.

На внеочередном заседании правительство 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.