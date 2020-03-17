В Польше четвертый человек скончался от коронавируса

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Четвертый человек, зараженный Четвертый человек, зараженный коронавирусом , скончался в Польше , сообщает министерство здравоохранения страны.

"С горечью сообщаем, что в госпитале в Подкарпатском воеводстве умер четвертый человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 156 человек.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.