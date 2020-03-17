В Польше четвертый человек скончался от коронавируса

ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Четвертый человек, зараженный коронавирусом, скончался в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны.
"С горечью сообщаем, что в госпитале в Подкарпатском воеводстве умер четвертый человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 156 человек.
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.