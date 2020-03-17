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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:03+0300
https://ria.ru/20200317/1568701627.html
В Польше четвертый человек скончался от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_876229eb3d3d175610d50d2ebabfad8b.jpg
РИА Новости

В Польше четвертый человек скончался от коронавируса

01:03 17.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Четвертый человек, зараженный коронавирусом, скончался в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны.
"С горечью сообщаем, что в госпитале в Подкарпатском воеводстве умер четвертый человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 156 человек.
Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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