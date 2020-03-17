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РИА Наука
2020-03-17T03:24+0300
https://ria.ru/20200317/1568701598.html
Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну
https://cdn23.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:89:800:539_1036x0_80_0_0_e404e7731f25a42612b86d6493daecbe.jpg
РИА Новости

Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну

01:02 17.03.2020 (обновлено: 03:24 17.03.2020)
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© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© NASA
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.
Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия пока ни разу не отправляла космических аппаратов к спутнику Земли.

"Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века", - пояснил Митрофанов, уточнив, что запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии "Луна-25" должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района.
После посадки аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Ранее в полярной области посадок не было. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.
Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.
Луна
14 марта, 03:05РИА Наука
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
194228049
Обсудить 53
РИА НаукаРоссияЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
Популярные комментарии
Уже когда НАСА там все истоптали и улетели на Марс/Юпитер/Сатурн, раша поплелась на луну)))
17 марта, 01:45
Эрика Хы
71010037
В России есть примета. Когда заранее, что-то говоришь - это уже обречено... Засекретьте, пожалуйта и сообщите уже по факту....
17 марта, 01:16
aalbert.va
22110108
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