Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия пока ни разу не отправляла космических аппаратов к спутнику Земли.

"Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века", - пояснил Митрофанов, уточнив, что запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии "Луна-25" должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района.

После посадки аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Ранее в полярной области посадок не было. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.