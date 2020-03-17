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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T01:00+0300
https://ria.ru/20200317/1568701552.html
Глава МВД Франции рассказал о требованиях по карантину для жителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662129_0:121:3072:1849_1036x0_80_0_0_83f486cd34af239567ea38708f7bdc53.jpg
РИА Новости

Глава МВД Франции рассказал о требованиях по карантину для жителей

01:00 17.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЛюди в защитных масках у Триумфальной арки в Париже
Люди в защитных масках у Триумфальной арки в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Любой человек, перемещающийся по территории Франции, должен иметь для этого веский повод, за несоблюдение требований грозит штраф, заявил в ночь на вторник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"Послание простое: оставайтесь по домам. Речь идет об ограничениях, по примеру тех, что ввели наши соседи в Испании и Италии… Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями. Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках. Мы можем подышать воздухом, но не устраивать футбольный матч… Каждый человек, который куда-либо перемещается, должен объяснить свои перемещения. Это касается и пешеходов тоже", - сказал министр.
Люди на улицах должны иметь при себе письменное заявление, которое бы объясняло мотив их перемещений.
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Он отметил, что за соблюдением ограничений на территории страны будут следить 100 тысяч полицейских и жандармов. Тем, кто нарушит требования, грозит штраф в размере от 38 до 135 евро.
Вечером в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории страны с полудня вторника вводятся строгие ограничения передвижения.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 6633 человека, 148 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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