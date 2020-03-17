Глава МВД Франции рассказал о требованиях по карантину для жителей

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Любой человек, перемещающийся по территории Франции, должен иметь для этого веский повод, за несоблюдение требований грозит штраф, заявил в ночь на вторник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"Послание простое: оставайтесь по домам. Речь идет об ограничениях, по примеру тех, что ввели наши соседи в Испании и Италии… Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями. Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках. Мы можем подышать воздухом, но не устраивать футбольный матч… Каждый человек, который куда-либо перемещается, должен объяснить свои перемещения. Это касается и пешеходов тоже", - сказал министр.
Люди на улицах должны иметь при себе письменное заявление, которое бы объясняло мотив их перемещений.
Он отметил, что за соблюдением ограничений на территории страны будут следить 100 тысяч полицейских и жандармов. Тем, кто нарушит требования, грозит штраф в размере от 38 до 135 евро.
Вечером в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории страны с полудня вторника вводятся строгие ограничения передвижения.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 6633 человека, 148 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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