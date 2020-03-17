Глава МВД Франции рассказал о требованиях по карантину для жителей

"Послание простое: оставайтесь по домам. Речь идет об ограничениях, по примеру тех, что ввели наши соседи в Испании и Италии… Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями. Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках. Мы можем подышать воздухом, но не устраивать футбольный матч… Каждый человек, который куда-либо перемещается, должен объяснить свои перемещения. Это касается и пешеходов тоже", - сказал министр.