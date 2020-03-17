Зеленский признал нехватку тестов на коронавирус

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает экспресс-тестов для определения коронавируса нового типа, в субботу ожидается партия тестов для миллиона человек.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, один из них летальный.
"Чего нам не хватает, об этом мы договорились, это быстрые тесты. То, в чем сейчас нуждается не только Украина, любая страна, мы договорились с Китаем… в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже на Украину. И это будет где-то на миллион человек", - заявил Зеленский в понедельник в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
По его словам, в первую очередь тесты будут направлены военным, в том числе в Донбассе, а также в больницы страны.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.