Зеленский признал нехватку тестов на коронавирус

"Чего нам не хватает, об этом мы договорились, это быстрые тесты. То, в чем сейчас нуждается не только Украина, любая страна, мы договорились с Китаем… в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже на Украину. И это будет где-то на миллион человек", - заявил Зеленский в понедельник в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.