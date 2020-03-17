Россия отменила поезда в сообщении с Молдавией, Украиной и Казахстаном

Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международные поезда, курсирующие между Украиной, Молдавией, Международные поезда, курсирующие между Россией Казахстаном отменены с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом , сообщали РЖД.

КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем Германией и другими.

РЖД сообщали, что получили уведомления от железных дорог Украины и Молдавии о закрытии движения с 17 марта для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим до особых указаний приостанавливается курсирование в сообщении с этими странами международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Аналогичная формулировка содержалась в сообщении об отмене прямых поездов с 17 марта между Россией и Казахстаном.

Пассажирам надо обращаться за возвратом денег за билеты на отменённые поезда в кассы на территории государства приобретения. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.