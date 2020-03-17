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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T00:15+0300
https://ria.ru/20200317/1568700837.html
Россия отменила поезда в сообщении с Молдавией, Украиной и Казахстаном
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568633758_0:39:3079:1771_1036x0_80_0_0_710f402424720d333d0d3d6f9747f5ad.jpg
РИА Новости

Россия отменила поезда в сообщении с Молдавией, Украиной и Казахстаном

00:15 17.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЖенщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдавией, Казахстаном отменены с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом, сообщали РЖД.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.
РЖД сообщали, что получили уведомления от железных дорог Украины и Молдавии о закрытии движения с 17 марта для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим до особых указаний приостанавливается курсирование в сообщении с этими странами международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.
Аналогичная формулировка содержалась в сообщении об отмене прямых поездов с 17 марта между Россией и Казахстаном.
Пассажирам надо обращаться за возвратом денег за билеты на отменённые поезда в кассы на территории государства приобретения. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРЖДМолдавияКазахстанУкраинаОбщество
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