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2020-03-17T01:48+0300
https://ria.ru/20200317/1568681821.html
Нашедший эскизы росписи пианино Пол Маккартни получит солидную сумму
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РИА Новости

Нашедший эскизы росписи пианино Пол Маккартни получит солидную сумму

01:48 17.03.2020
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© AP Photo / Invision / Matt SaylesПол МакКартни во время выступления на церемонии вручения премии GRAMMY. 26 января 2014
Пол МакКартни во время выступления на церемонии вручения премии GRAMMY. 26 января 2014
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Нашедший наброски росписи "психоделического" пианино для сэра Пола Маккартни может получить две с половиной тысячи долларов, сообщает NME.
Энди Клайнс из Олдема заметил бумажки с рисунками среди отходов, когда работал на мельнице неподалеку от Манчестера в 1999 году.
Он вынул их из мусорного бака и хранил у себя в течение 20 лет, а потом решил оценить у экспертов.
В результате было решено, что эскизы пианино для легендарного музыканта, созданные в 1967 году арт группой BEV, будут выставлены на Omega Auctions. Их оценочная стоимость - 2500 долларов.
Также на аукционе, который состоится 24 марта, можно будет приобрести литографии с рисунками Джона Леннона, которые он подарил на свадьбу Йоко Оно, демоверсию песни “Love Me Do”, афишу концерта в Норидже 1962 года и другие любопытные вещи, связанные с The Beatles.
Общая предполагаемая стоимость лотов – более 12 тысяч долларов.
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