Нашедший эскизы росписи пианино Пол Маккартни получит солидную сумму

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Нашедший наброски росписи "психоделического" пианино для сэра Пола Маккартни может получить две с половиной тысячи долларов, Нашедший наброски росписи "психоделического" пианино для сэра Пола Маккартни может получить две с половиной тысячи долларов, сообщает NME.

Энди Клайнс из Олдема заметил бумажки с рисунками среди отходов, когда работал на мельнице неподалеку от Манчестера в 1999 году.

Он вынул их из мусорного бака и хранил у себя в течение 20 лет, а потом решил оценить у экспертов.

В результате было решено, что эскизы пианино для легендарного музыканта, созданные в 1967 году арт группой BEV, будут выставлены на Omega Auctions. Их оценочная стоимость - 2500 долларов.

This amazing set of 15 #BagOne lithographs featuring drawings by #JohnLennon created for #YokoOno as a wedding gift are up for sale here March 24th. Each one hand signed by John & with the original vinyl carry bag, as sold by the galleries at the time. https://t.co/3a2j21brvX pic.twitter.com/IeekZO7JKc — Omega Auctions (@OmegaAuctions) March 9, 2020

Также на аукционе, который состоится 24 марта, можно будет приобрести литографии с рисунками Джона Леннона, которые он подарил на свадьбу Йоко Оно, демоверсию песни “Love Me Do”, афишу концерта в Норидже 1962 года и другие любопытные вещи, связанные с The Beatles.