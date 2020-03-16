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Религия и мировоззрение
2020-03-16T23:51+0300
https://ria.ru/20200316/1568700352.html
Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156315/88/1563158873_0:82:3077:1812_1036x0_80_0_0_7fbe59258a0ebd8858e28b6ea7c18270.jpg
РИА Новости

Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии

22:48 16.03.2020 (обновлено: 23:51 16.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина в храме
Женщина в храме
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Дополнительные меры профилактики введены в храмах, монастырях и духовной семинарии Саратовской епархии Русской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавируса, прихожан с признаками ОРВИ призывают воздержаться от посещения церкви, сообщила пресс-служба епархии.
"Для профилактики распространения вируса в приходах и в монастырях Саратовской епархии принимаются дополнительные меры: в храмах проводится дезинфекция пола, столов, свечных ящиков, обрабатываются кивоты икон, для запивки после причастия и у бака со святой водой используется одноразовая посуда… Санитарно-профилактические меры принимаются и в Саратовской православной духовной семинарии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на досках объявлений на ограде храмов размещены памятки Минздрава РФ "Что надо знать о коронавирусе". "Прихожанам также разъясняется, что необходимо воздерживаться от посещения храма в случае возникновения признаков острой вирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Областное управление Роспотребнадзора ранее сообщило, что с 24 января по 16 марта в регионе обследованы на коронавирус 145 человек, вернувшихся из-за границы, в том числе из КНР, диагноз у них не подтвердился, под медицинским наблюдением остаются 54 человека. В ведомстве отмечали, что у 18 человек, вернувшихся из Китая, Италии и других стран с симптомами ОРВИ, лабораторные исследования также исключили коронавирус. Губернатор Валерий Радаев в понедельник создал координационный совет по противодействию коронавирусу.
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