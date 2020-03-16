Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Дополнительные меры профилактики введены в храмах, монастырях и духовной семинарии Саратовской епархии Русской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавируса, прихожан с признаками ОРВИ призывают воздержаться от посещения церкви, сообщила пресс-служба епархии.

"Для профилактики распространения вируса в приходах и в монастырях Саратовской епархии принимаются дополнительные меры: в храмах проводится дезинфекция пола, столов, свечных ящиков, обрабатываются кивоты икон, для запивки после причастия и у бака со святой водой используется одноразовая посуда… Санитарно-профилактические меры принимаются и в Саратовской православной духовной семинарии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на досках объявлений на ограде храмов размещены памятки Минздрава РФ "Что надо знать о коронавирусе". "Прихожанам также разъясняется, что необходимо воздерживаться от посещения храма в случае возникновения признаков острой вирусной инфекции", - отмечается в сообщении.