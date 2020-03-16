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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:07+0300
https://ria.ru/20200316/1568699401.html
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

23:07 16.03.2020
8438
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Женщина, у которой подозревали коронавирус COVID-19, скончалась в украинских Черновцах в понедельник, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19.00 (20.00 мск) умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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Если у нее подтвердится COVID-19, это будет вторая смерть от нового коронавируса в стране.
Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
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