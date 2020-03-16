В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Женщина, у которой подозревали коронавирус COVID-19, скончалась в украинских Черновцах в понедельник, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19.00 (20.00 мск) умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Если у нее подтвердится COVID-19, это будет вторая смерть от нового коронавируса в стране.

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области ).

Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.