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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568698897.html
В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565016026_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_44c4358344ab91f0fb1120390c3aba29.jpg
РИА Новости

В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом

22:44 16.03.2020 (обновлено: 22:58 16.03.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Два первых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины.
"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.
Таким образом, сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
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