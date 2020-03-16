В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Два первых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины.
"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.
Таким образом, сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.