Зеленский попросил крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой попросил топ-менеджеров помочь с предотвращением распространения коронавируса , сообщила пресс-служба главы государства.

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на утро вторника внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространению коронавируса.

"На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению на территории Украины COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, сейчас стоят перед страной. "Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - цитирует Зеленского пресс-служба.

По его словам, на Украине сейчас нет критической ситуации. "Мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - добавил Зеленский.

Отмечается, что бизнесмены "согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса".

Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.