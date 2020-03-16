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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T22:41+0300
https://ria.ru/20200316/1568698761.html
Зеленский попросил крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

Зеленский попросил крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом

22:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой попросил топ-менеджеров помочь с предотвращением распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на утро вторника внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространению коронавируса.
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"На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению на территории Украины COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.
Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, сейчас стоят перед страной. "Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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По его словам, на Украине сейчас нет критической ситуации. "Мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - добавил Зеленский.
Отмечается, что бизнесмены "согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса".
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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