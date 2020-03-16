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2020-03-16T21:55+0300
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Шнуров хотел бы видеть в Конституции поправку о ее соблюдении
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РИА Новости

Шнуров хотел бы видеть в Конституции поправку о ее соблюдении

21:52 16.03.2020 (обновлено: 21:55 16.03.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Музыкант и член петербургского отделения "Партии роста" Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть в конституции поправку о ее соблюдении.
Конституционный суд РФ в понедельник вынес заключение о соответствии Конституции РФ положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования.
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"Если бы была поправка: "Соблюдайте конституцию", тогда бы это работало. Но таких мер нет, таких поправок нет. Никто эту конституцию как таковую не соблюдает", - сказал Шнуров в радиоэфире "Комсомольская правда".
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
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