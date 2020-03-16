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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T06:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568697265.html
Вице-губернатора Петербурга проверяют на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Вице-губернатора Петербурга проверяют на коронавирус

21:48 16.03.2020 (обновлено: 06:33 17.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов во время отпуска посетил ряд стран Шенгенской зоны, в настоящее время он находится в Больнице имени Боткина, где проходит обследование, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник разместил на своей странице "ВКонтакте" скан запроса, который он направил вице-губернаторам Валерию Пикалеву и Олегу Эргашеву, о том, сдавал ли Соколов анализы на коронавирус после его предположительной поездки в Италию.
Сергей Катасонов
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Катасонов сообщил, что его анализ на коронавирус отрицательный
Пресс-служба администрации губернатора отметила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией "вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции", так как до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны.
"В Россию вице-губернатор вернулся 9 марта. Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет. В настоящее время Максим Соколов находится в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", введя запрет на городские массовые мероприятия с участием более тысячи человек.
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Также в постановлении указано, что жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, а также от посещения массовых мероприятий. Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицинского работника поликлиники по месту жительства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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