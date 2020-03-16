Вице-губернатора Петербурга проверяют на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов во время отпуска посетил ряд стран Шенгенской зоны, в настоящее время он находится в Больнице имени Боткина, где проходит обследование, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник разместил на своей странице "ВКонтакте" скан запроса, который он направил вице-губернаторам Валерию Пикалеву и Олегу Эргашеву, о том, сдавал ли Соколов анализы на коронавирус после его предположительной поездки в Италию

Пресс-служба администрации губернатора отметила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией "вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции", так как до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны.

"В Россию вице-губернатор вернулся 9 марта. Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет. В настоящее время Максим Соколов находится в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", введя запрет на городские массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

Франции, Германии и Также в постановлении указано, что жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, а также от посещения массовых мероприятий. Гражданам, прибывшим из Китая , Кореи, Италии, Ирана Испании рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицинского работника поликлиники по месту жительства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.