РЖД отменили поезда в Казахстан из-за коронавируса

Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Курсирование международных поездов между Россией и Курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном прекращается с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом , сообщили РЖД

"В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции … с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.