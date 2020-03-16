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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:52+0300
https://ria.ru/20200316/1568697147.html
РЖД отменили поезда в Казахстан из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568633758_0:39:3079:1771_1036x0_80_0_0_710f402424720d333d0d3d6f9747f5ad.jpg
РИА Новости

РЖД отменили поезда в Казахстан из-за коронавируса

21:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЖенщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном прекращается с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РЖД.
"В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции … с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.
Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРЖДКазахстан
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