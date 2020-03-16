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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-03-16T21:16+0300
https://ria.ru/20200316/1568696366.html
В школах Нижегородской области с 18 марта начнутся досрочные каникулы
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РИА Новости

В школах Нижегородской области с 18 марта начнутся досрочные каникулы

21:16 16.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе
Преподаватель в пустом учебном классе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Весенние каникулы в школах Нижегородской области начнутся на неделю раньше запланированного - с 18 марта - и продлятся до 28 марта, заявил губернатор региона Глеб Никитин в понедельник вечером в ходе еженедельного оперативного совещания.
Ранее Минпросвещения России направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях СПО и дополнительного образования детей в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей.
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"По рекомендации регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции мы приняли решение перенести весенние школьные каникулы на неделю, они должны начаться уже с этой среды. За 10 дней каникул должна быть проведена работа по переводу некоторых образовательных учреждений Нижегородской области, в частности школ Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Дзержинска, Бора, на дистанционный формат обучения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что сейчас проводится аудит всех платформенных возможностей, в том числе и возможностей внешних партнеров, которые смогут предоставить технологии, позволяющие вести образование детей всех классов дистанционно.
"Учреждения среднего профессионального образования переходят на дистанционный формат работы с 18 марта за исключением производственных практик. Производственные практики, если они индивидуальные, остаются, если групповые - переносятся до отдельного распоряжения", - подчеркнул Никитин.
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Ранее сообщалось, что нижегородские вузы переводят студентов на дистанционное обучение, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.
Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице.
Губернатор Нижегородской области 14 марта подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.
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Нижегородская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинНижний НовгородОбщество
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