В школах Нижегородской области с 18 марта начнутся досрочные каникулы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Весенние каникулы в школах Весенние каникулы в школах Нижегородской области начнутся на неделю раньше запланированного - с 18 марта - и продлятся до 28 марта, заявил губернатор региона Глеб Никитин в понедельник вечером в ходе еженедельного оперативного совещания.

Ранее Минпросвещения России направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях СПО и дополнительного образования детей в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей.

Арзамаса, "По рекомендации регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции мы приняли решение перенести весенние школьные каникулы на неделю, они должны начаться уже с этой среды. За 10 дней каникул должна быть проведена работа по переводу некоторых образовательных учреждений Нижегородской области, в частности школ Нижнего Новгорода Сарова , Дзержинска, Бора, на дистанционный формат обучения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он отметил, что сейчас проводится аудит всех платформенных возможностей, в том числе и возможностей внешних партнеров, которые смогут предоставить технологии, позволяющие вести образование детей всех классов дистанционно.

"Учреждения среднего профессионального образования переходят на дистанционный формат работы с 18 марта за исключением производственных практик. Производственные практики, если они индивидуальные, остаются, если групповые - переносятся до отдельного распоряжения", - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы переводят студентов на дистанционное обучение, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице.