Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус

Люди в защитных масках во Флоренции, Италия

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Главы стран Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса , помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В понедельник лидеры G7 провели телеконференцию в связи с пандемией коронавируса.

"Мы готовы сделать все необходимое для реализации решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий. Хотя нынешние вызовы могут потребовать принятия национальных чрезвычайных мер, мы по- прежнему привержены обеспечению стабильности мировой экономики", - говорится в заявлении.

Лидеры отмечают, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19, требуют "строго скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактических данных, который согласуется с нашими демократическими ценностями и использует сильные стороны частного предпринимательства".

Главы государств заявляют о готовности координироваться для "восстановления доверия, поддержки рабочих мест, торговли и инвестиций" и обращаются к Центральным банкам своих стран с просьбой принимать для этого необходимые меры монетарной поддержки.

Кроме того, лидеры договорились об обмене информацией о коронавирусе, в том числе эпидемиологической, в режиме реального времени.