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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568695382.html
Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568308226_0:318:2696:1835_1036x0_80_0_0_6d73f986b9edf38431e801a37709abc4.jpg
РИА Новости

Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус

20:53 16.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса, помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
В понедельник лидеры G7 провели телеконференцию в связи с пандемией коронавируса.
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"Мы готовы сделать все необходимое для реализации решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий. Хотя нынешние вызовы могут потребовать принятия национальных чрезвычайных мер, мы по- прежнему привержены обеспечению стабильности мировой экономики", - говорится в заявлении.
Лидеры отмечают, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19, требуют "строго скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактических данных, который согласуется с нашими демократическими ценностями и использует сильные стороны частного предпринимательства".
Главы государств заявляют о готовности координироваться для "восстановления доверия, поддержки рабочих мест, торговли и инвестиций" и обращаются к Центральным банкам своих стран с просьбой принимать для этого необходимые меры монетарной поддержки.
Кроме того, лидеры договорились об обмене информацией о коронавирусе, в том числе эпидемиологической, в режиме реального времени.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19G7В мире
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