Толстой рассказал о работе во время самоизоляции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, самоизолировавшийся после командировки в Париж, заявил, что обсуждает рабочие вопросы по телефону или скайпу.
"Конечно, работать дистанционно гораздо сложнее, и многие вопросы приходится решать и по телефону, и по скайпу, но тем не менее, надеюсь, что таким образом перестраховавшись удастся избежать негативных последствий", - рассказал Толстой на видеозаписи, предоставленной РИА Новости его пресс-службой.
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Политик отметил, что чувствует себя прекрасно, и выразил надежду на то, что миру удастся справиться с коронавирусом.
Ранее Толстой несколько дней работал в Париже, где принимал участие в работе Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы и заседании постоянного комитета. По возвращении из французской столицы он сообщил, что несколько дней будет работать из дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.