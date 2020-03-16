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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:52+0300
https://ria.ru/20200316/1568695323.html
Толстой рассказал о работе во время самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_be880548cecd34e754a9eb191e76e7a2.jpg
РИА Новости

Толстой рассказал о работе во время самоизоляции

20:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, самоизолировавшийся после командировки в Париж, заявил, что обсуждает рабочие вопросы по телефону или скайпу.
"Конечно, работать дистанционно гораздо сложнее, и многие вопросы приходится решать и по телефону, и по скайпу, но тем не менее, надеюсь, что таким образом перестраховавшись удастся избежать негативных последствий", - рассказал Толстой на видеозаписи, предоставленной РИА Новости его пресс-службой.
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Политик отметил, что чувствует себя прекрасно, и выразил надежду на то, что миру удастся справиться с коронавирусом.
Ранее Толстой несколько дней работал в Париже, где принимал участие в работе Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы и заседании постоянного комитета. По возвращении из французской столицы он сообщил, что несколько дней будет работать из дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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Скорость распространения нового коронавируса
210005
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