Толстой рассказал о работе во время самоизоляции

"Конечно, работать дистанционно гораздо сложнее, и многие вопросы приходится решать и по телефону, и по скайпу, но тем не менее, надеюсь, что таким образом перестраховавшись удастся избежать негативных последствий", - рассказал Толстой на видеозаписи, предоставленной РИА Новости его пресс-службой.