"Просвещение" предоставило бесплатный доступ к электронным учебникам

"Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. В ближайшие дни в открытом доступе окажутся учебники и образовательные ресурсы для всех школ страны", - говорит директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.