"Просвещение" предоставило бесплатный доступ к электронным учебникам

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" приняла решение предоставить образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, сообщает пресс-служба группы компаний.
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса.
Ведомство направило во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.
"Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. В ближайшие дни в открытом доступе окажутся учебники и образовательные ресурсы для всех школ страны", - говорит директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.
Распоряжением мэра Москвы со вторника, 17 марта , режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.
11 февраля, 16:55"Просвещение" предложило разработать новую программу профобразования
С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.