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"Просвещение" предоставило бесплатный доступ к электронным учебникам
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РИА Новости

"Просвещение" предоставило бесплатный доступ к электронным учебникам

20:30 16.03.2020 (обновлено: 22:01 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковШкольник за ноутбуком
Школьник за ноутбуком
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" приняла решение предоставить образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, сообщает пресс-служба группы компаний.
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса.
Ведомство направило во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.
"Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. В ближайшие дни в открытом доступе окажутся учебники и образовательные ресурсы для всех школ страны", - говорит директор  по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.
Распоряжением мэра Москвы со вторника, 17 марта , режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.
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