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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:28+0300
https://ria.ru/20200316/1568694450.html
Глава ЕК призвала меньше путешествовать для борьбы с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1036x0_80_0_0_926289de3664ac534d7534402d930587.jpg
РИА Новости

Глава ЕК призвала меньше путешествовать для борьбы с коронавирусом

20:28 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Чем меньше путешествий будет совершаться в страны Евросоюза и из них, тем эффективнее будут усилия по предотвращению распространения коронавируса, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выступила с предложением ограничить на 30 дней необязательные поездки в страны Евросоюза. Это предложение еще должны единогласно одобрить в ходе видеоконференции во вторник все члены Совета ЕС. Ожидается, что ограничения не коснутся дипломатов, обладателей вида на жительство, семей европейских граждан, а также медиков и исследователей.
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"Необходимо снизить огромную нагрузку на нашу систему здравоохранения. В Европе мы сильно пострадали от вируса, чем меньше мы будем путешествовать, тем эффективней будут меры по сдерживанию вируса. Страны ЕС приняли сильные меры для остановки вируса, но эти меры могут быть эффективными, только если они будут скоординированными", - сказала президент Еврокомиссии.
Она добавила, что страны ЕС должны гарантировать бесперебойную поставку особо необходимых товаров на внутренний европейский рынок. "Эти ограничения также не затрагивают тех, кто перевозит товары. Поставка товаров в ЕС должна продолжаться, чтобы гарантировать поступление всего необходимого: продуктов питания, лекарств и средств, необходимых для наших производителей", - отметила фон дер Ляйен.
"Мы должны, с одной стороны, гарантировать защиту граждан, а с другой - гарантировать поставки товаров. Мы предлагаем создать "зеленые" коридоры для медицинских товаров, продовольствия, которые помогут избежать затруднения передвижения товаров на границах", - добавила она.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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